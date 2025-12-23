「朝晩の寒さ、耐えられない！」→【ワークマン】へ！ この冬の相棒♡「ウォームパンツ」

朝晩の冷え込みが激しく、外に出るのが辛い……。そんな人は、中綿や裏起毛などしっかりと保温性を備えた素材を用いた防寒アイテムをチェックすべし。今回編集部が見つけたのは、【ワークマン】から登場している「ウォームパンツ」。しっかりと下半身を暖めてくれそうなのはもちろん、シンプルで着まわしもしやすそう。冬コーデの相棒になるパンツを探している人は、ぜひ売り切れ前にゲットして。

寒い日の味方！ 中綿入りのあったかパンツ

【ワークマン】「レディース高撥水キルトウォームパンツ」\2,500（税込）

ぷっくりとしたキルティングが、冬ムードを加速させるパンツ。「中わたで暖かい」（公式サイトより）一本は、寒さが厳しい日の強い味方になってくれそう。パンツには耐久撥水加工も施されているため、雨や雪の日でも使いやすいのが嬉しいポイント。ウエストはゴム仕様になっており、着脱も楽ちんです。ニュアンス感があって大人っぽいカーキ・チャコールのほか、ベーシックなブラック・ライトベージュも展開。

防寒 & きれい見えが叶いそうなウォームパンツ

【ワークマン】「レディースウィモーションストレッチウォームパンツ」\1,900（税込）

スラリとした細身のシルエットが、レッグラインをきれいに演出するパンツ。こちらも「裏起毛で暖かく」（公式サイトより）、朝晩の冷え込みが激しい日の救世主になるかも。ストレッチ性のある素材が使われており、きれい見えしながら楽に穿けそうです。スウェットと合わせてカジュアルに、きれいめのシャツと合わせて大人っぽく。幅広いスタイリングで活躍する予感。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M