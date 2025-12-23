SHANK¡¢¥Ä¡¼¥Þ¥ó´ë²è¡ãUntitled¡ä¤ò¼¯»ùÅç¤È·§ËÜ¤Ç³«ºÅ·èÄê
SHANK¤¬2026Ç¯2·î¡¢¥Ä¡¼¥Þ¥ó´ë²è¡ãUntitled¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ãUntitled¡ä¤ÏSHANK¤¬ÉÔÄê´ü¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï2·î12Æü¤Ë¼¯»ùÅç SR HALL¡¢2·î13Æü¤Ë·§ËÜ Django¤È¤¤¤Ã¤¿2¥õ½ê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô¼õÉÕ¤ÏËÜÆü12·î23Æü19»þ¤«¤é¡£
¡¡
¢£¥Ä¡¼¥Þ¥ó´ë²è¡ãSHANK presents ¡ÈUntitled¡É¡ä
¢§2026Ç¯
2·î12Æü(ÌÚ)¡¡¼¯»ùÅç SR HALL
open18:30 / start19:00
¥²¥¹¥È¡§¸åÆüÈ¯É½
2·î13Æü(¶â)¡¡·§ËÜ Django
open18:30 / start19:00
¥²¥¹¥È¡§¸åÆüÈ¯É½
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô(ÃêÁª)¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î23Æü(²Ð)19:00¡Á2026Ç¯1·î4Æü(Æü)23:59
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/shank-untitled/
¡¡
¢£¡ãBLAZE UP NAGASAKI 2026¡ä
12·î5Æü(ÅÚ)¡¡Ä¹ºê¡¦½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê
12·î6Æü(Æü)¡¡Ä¹ºê¡¦½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê
½Ð±é¡§SHANK and more
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡SHANK ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡SHANK ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡SHANK ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡SHANK ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡BLAZE UP NAGASAKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡BLAZE UP NAGASAKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter