m-floが、新曲「You Got This」を12月24日にリリースすることを発表した。

本作は、アニバーサリーイヤーにおいて唯一となる☆Taku Takahashi、VERBAL、LISAの3人による楽曲で、3人のみで制作された新曲としては約7年ぶりのリリースとなる。

「You Got This」は、“やればできる。今がその時。”というシンプルで力強いメッセージを軸に、迷いや不安を抱えながらも前へ進もうとするすべての人に寄り添う楽曲。

LISAの伸びやかなボーカル、VERBALのリアリティあるリリックに加え、今作では☆Taku Takahashi自身もバースで参加。プロデューサー／DJという枠を越え、言葉としても意思を刻み込むことで、楽曲のメッセージをより立体的なものにしている。

これまで“loves”プロジェクトを通して、多様なアーティストや時代と共鳴してきたm-floだが、本作はそうした歩みを経た今だからこそ鳴らせる、極めてストレートな一曲。過度な装飾やコンセプトに頼ることなく、「今のm-floが何を信じ、何を伝えたいのか」を真正面から提示する楽曲となっている。

■10th ALBUM『SUPERLIMINAL』 2025年2月18日(水) 発売 ■対象商品

商品形態(全5形態)

Standard Edition(CD) / RZCD-67453 / \4,500+税

・CD

・ブックレット(20P)

・アナザージャケット(全3種中1種ランダム封入)

・未公開デモQR封入 Deluxe Edition(CD+DVD/Blu-ray) / RZCD-67451/B・RZCD-67452/B / 初回スリーブ仕様/ \9,000+税

・CD

・DVD/Blu-ray(Music Video)

・ブックレット(32P)

・ジャケ写ステッカーセット

・ライナーボイスQR封入 【mu-mo shop 受注生産限定】Exclusive Edition(2CD+2DVD/Blu-ray+Goods / RZZ1-67454〜5/B〜C・RZZ1-67456〜7/B〜C / スリーブ仕様 / \20,000+税

・CD

・MIX CD(Mix by ☆Taku Takahashi)

・DVD/Blu-ray(DISC1 : Music Video)

・DVD/Blu-ray(DISC2 : m-flo 20th Anniversary Live “KYO”)

・Goods

Special Book(32P)

Paper-basedVISION FRAME

FUTURE PASS 2525 ＜受注期間＞

2025年11月28日(金)〜2026年1月13日(火)23:59 ■特典

購入特典

汎用特典 : ポストカード(全3種よりランダム1種) 抽選特典(mu-mo shop特典)

・Standard Edition

応募抽選でSPECIAL EVENTへご招待(1.2月開催予定)

※詳細は後日発表 ・Deluxe Edition / Exclusive Edition

mu-mo shopにて対象商品購入者に、m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL” のライブチケット超先行抽選に参加できます。

※商品購入後にシリアルコードを付与し、別途応募サイトへシリアルの入力が必要です。 Deluxe Edition : S席(抽選)

Exclusive Edition : VIP席(抽選) & S席(抽選) / その他特典付き※詳細は後日

＜対象アルバム予約期間＞

11月28日(金)21:00〜12/9(火)23:59 ◾️TRACK LIST(順不同)

※収録曲詳細は後日発表いたします

m-flo loves Sik-K & eill & 向井太一 / tell me tell me

m-flo loves chelmico / RUN AWAYS

m-flo loves Maya / HyperNova

m-flo loves 鈴木真海子 / judgement?

m-flo loves ZICO,eill / EKO EKO

m-flo loves Adee A. / Reckless

m-flo loves n-choco / ELUSIVE

m-flo loves RIP SLYME / ARIGATTO

and more… 【詳細はこちら】

https://m-flo.lnk.to/SUPERLIMINAL_PKG

■＜m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL”＞ 2026年2月19日(木) 東京ガーデンシアター

開場18:00/開演19:00 チケット料金：VIP席20,000円(税込)・S席10,000円(税込)

チケット申込/超先行対象AL予約：

https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?artist_id=MFLOX

※チケット超先行は対象のAL予約をされた方が申込可能

※6歳以上有料

※お一人様 1申込4枚まで