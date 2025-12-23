¾å¸ÍºÌŽ¥¿¹ÀîÃÒÇ·Ž¥²¼Ìî¹ÉŽ¥¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤ÈÅÐ¾ì¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢
2025Ç¯12·î5Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºÇ¿·ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿Ãæ¡ª
¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«10Æü´Ö¤Ç¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ40²¯±ß¤òÆÍÇË¡¢Á´À¤³¦¤Ç¤â¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ»Ë¾åºÇÂ®¤Ç10²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¶½¼ý¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢12·î23Æü¤Ë¤ÏTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¿áÂØ¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÉñÂæ°§»¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)
ÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥µ¥®¤Î·Ù»¡´±¥¸¥å¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤¿¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡¢
ÁêËÀ¤Î¥¥Ä¥Í¡¦¥Ë¥Ã¥¯¤ò±é¤¸¤¿¿¹ÀîÃÒÇ·¤µ¤ó¡¢
¤½¤·¤Æ¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÍÛµ¤¤Ê¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥ê¡¼Ìò¡¦²¼Ìî¹É¤µ¤ó¡¢
¤µ¤é¤Ë¤ÏÏÃÂê¤Î¡È¤¿¤Ì¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¥±¥ó¥ÈÅÄ´ÓÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡ª
9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¡¢¡ÖÁ°ºî¤«¤é1½µ´Ö¸å¡×¤ÎÊª¸ì
º£ºî¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤é¤ï¤º¤«1½µ´Ö¸å¡£
¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ÌÀ¼¡×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¤Ï ¡Ö²È¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ì¼¤«¤é¡Ø¥¸¥å¥Ç¥£¤ÎÀ¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¥À¥á½Ð¤·¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
²¼Ìî¹É¤µ¤ó¤Ï¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥ê¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¶À¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢
¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¤¥ê¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿å¿§¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¥²¥¤¥ê¡¼¡×¤È²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤µ¤ó¤Ï¾ðÊó²ò¶Ø¤Þ¤Ç½Ð±é¤òÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Í§¿Í¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¤¹¤Ù¤Æ´ûÆÉÌµ»ë¤·¤Æ²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥È¤¬¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¿¦¶È¤Ï¡©
¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ë½»¤à¤Ê¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¼Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ø¥Ó¤Îµ¼¿Í²½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÇ¤òÌô¤ËÊÑ¤¨¤ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ò³«¤¤¿¤¤¡×¡£
¿¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¥Ä¥Í¤ÎÀ¼Í¥ÍÜÀ®½ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£»öÌ³½êÌ¾¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¥ï¥ó¡Ù¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²ñ¾ì¤ò¤ï¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¸Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¦¥½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤ë¥«¥Õ¥§¤ò³«¤¤¿¤¤¡×
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤µ¤ó¤Ï¡Öµí¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Á´ÎÏ¤Ç¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤»×¤¤¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¿¹ÀîÃÒÇ·¤µ¤óÀ¼Í¥À¸³è40¼þÇ¯¤ª½Ë¤¤
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢12·î¤ËÀ¼Í¥³èÆ°40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿¹Àî¤µ¤ó¤Ø¡¢¾å¸Í¤µ¤ó¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î²ÖÂ«¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö40Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´¶·ã¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¾å¸Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È´¶ÁÛ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡ÙºîÉÊ¾Ò²ð
¸¶Âê¡§Zootopia2
Á´ÊÆ¸ø³«¡§2025Ç¯11·î26Æü
ÇÛµë¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
´ÆÆÄ¡§¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å(¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¡¢¡Ö¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤£²¡×)
¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É(¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¡¢¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×)
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥ì¥³¡¼¥É
ÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¡§¾å¸ÍºÌ¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¡¢²¼Ìî¹É¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¢»°Âð·òÂÀ¡¢DreamAmi¡¢郄ÅèÀ¯¹¨¡¢¿å¼ùÆà¡¹¡¢ÊÁËÜÌÀ¡¢¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡¢¹âÌÚ¾Ä¡¢»³Ï©ÏÂ¹°¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ë
¡È¤â¤Õ¤â¤Õ¤Ê¤Î¤Ë¿¼¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡£
Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹Ì´¤ÎÅÔ»Ô¡È¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡É¡£
´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®¤Î·Ù»¡´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤È¡¢ÈéÆù²°¤À¤±¤Éº¬¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÁÜºº´±¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥ê¡¼¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¯¤Ù¤ÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î³¹¤Ë¤ÏÓ®ÆýÎà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¥Ø¥Ó¤¿¤Á¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ºÇÂç¤ÎÆæ¤òÁ°¤Ë¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Îå«¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡½¡£
© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¾å¸ÍºÌŽ¥¿¹ÀîÃÒÇ·Ž¥²¼Ìî¹ÉŽ¥¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤ÈÅÐ¾ì¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢ appeared first on Dtimes.