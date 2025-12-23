¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛµªÊ¿Íü²Ö¡Ö³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç³ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Å¾¿È¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡·ë²Ì¤Õ¤ë¤ï¤º¤â¡Ö2030Ç¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎµªÊ¿Íü²ÖÁª¼ê¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£21Æü¤ËÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µªÊ¿Áª¼ê¤Ï½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç2019Ç¯¡¢2020Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤È4ÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Ç¼çÍ×Âç²ñ¤«¤é±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢9·î¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢À¾»³¿¿¸êÁª¼ê¤È¥«¥Ã¥×¥ë¤ò·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡£¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹(RD)¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹(FD)¤Ç¤Ï±éµ»¸åÈ¾¤Ë¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê±éµ»¸å¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹µªÊ¿Áª¼ê¡£Áí¹ç4°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µªÊ¿Áª¼ê¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç³ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï²ù¤·¤µ¤â»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌó3¥ö·î´Ö¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢²þ¤á¤Æ¤·¤ó¤´¤¯¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¾»³Áª¼ê¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢2030Ç¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº°ìÇÕÅØÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£