¡ÚÃÏ¿Ì¡ÛÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç¿ÌÅÙ2 »°½Å¸©ÆîÅì²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸ ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·
2025Ç¯12·î23Æü¸á¸å6»þ44Ê¬¤´¤í¡¢»°½Å¸©ÆîÅì²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç¤ÏºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ÎÍÉ¤ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï330km¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¡ÊM¡Ë¤Ï£Í£µ¡¥£°¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÊÌÚ¸©¡Ú¿ÌÅÙ2¡Û ±§ÅÔµÜ»Ô ¡Ú¿ÌÅÙ1¡Û ÆÊÌÚ»Ô º´Ìî»Ô ¼¯¾Â»Ô ¿¿²¬»Ô ²¼Ìî»Ô ±×»ÒÄ® ¿ÑÀ¸Ä®
Äó¶¡¡§¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥º
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³¤,
¹©¾ì,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÀÅ²¬,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¿ÀÆàÀî,
½»Âð,
²£ÉÍ,
¥¤¥Ù¥ó¥È