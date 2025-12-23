俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が公開した、プライベート感あふれるディズニーショットにさまざまな反響が寄せられている。

【映像】プライベート感あふれるディズニーショット（複数カット）

Instagramでは、「え、本人？」「雰囲気すごく変わるけど、これはこれで良い感じ！」と驚きの声が寄せられた“激変”ショットや、「まさに氷上の天使！」「やっぱスケートしてる時が一番やね！！」などの反響を呼んだ、スケートリンクで優雅にポーズを決める動画なども投稿してきた本田。

プライベート感あふれるディズニーショットに反響

また、21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の投稿では、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と、体の変化についても明かし話題になった。

22日には、東京ディズニーシーに行ったことを明かし、リボンがついたカチューシャにライダースジャケットを合わせた着こなしでポーズを決める、プライベート感あふれる写真を公開。この投稿には「色っぽい！」「大人の女性！」「めちゃくちゃ可愛い！」「どこの誰と行ったのさ〜」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）