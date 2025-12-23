¡È¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¡É¿©ÉÊ¤òÀ¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤é¤ËÇÛÉÛ¡Ä¡ÖÂÎÄ´°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤È¤ÎÆ±°Õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤â¡¡ÆÁÅç»Ô¡¦±óÆ£»ÔÄ¹¤¬ÄÄ¼Õ
ÆÁÅç»Ô¤¬¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¡È¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¡É¤Î¿©ÉÊ¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢»ÔÄ¹¤¬ÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅç»Ô¤Ï2023Ç¯¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤Î¼õµë¼Ô¤é59¿Í¤Ë¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤¿È÷ÃßÍÑ¤Î¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¤òÅÏ¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤È¤¹¤ëÆ±°Õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î±óÆ£»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅç»Ô¡¦±óÆ£¾´ÎÉ»ÔÄ¹¡§
¡ÊÁêÃÌ¼Ô¤Î¡ËÂº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡£¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¿¦°÷¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Îº¹ÊÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸Ä¿Í¤Ë¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸øÅªµ¡´Ø¤¬°ÂÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£