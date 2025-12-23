¡Ú ¥ª¡¼¥ëµð¿Í ¡Û¡¡£Í¡Ý£±¤ò¸Ä¿ÍÅª¤ËºÎÅÀ¡¡¡Ö°ì±þ¥È¥Ã¥×95ÅÀºÇ²¼°Ì85ÅÀ¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¡¼¥ëºå¿Àµð¿Í¡×¤Î¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
£²£±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êM¡Ý1¡¡ÌÌÇò¤¤¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖµîÇ¯¤ÏÉÂ±¡¤Î¸¡ººÆþ±¡Ãæ¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£Ç¯¤Ï10·î¤Ë°ì½ï¤Ë°û¤ó¤À¡¡¸åÇÚ¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿..¡×¡Ö°ì¤Ä´Ö°ã¤¨¤ë¤È±£¤ì²È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¡¤¿¤¯¤í¤¦¤â°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹.¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ.¤¿¤¯¤í¤¦¤Î·è¾¡Àï¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ä¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÍ¥¾¡¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤âÅÀ¿ô¤ÏÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÄºÜ¤»¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖµîÇ¯¤Î±ÜÍ÷¿ô¤ò¸«¤ÆÉÝ¤¯¤ÆÀ®¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö°ì±þ¥È¥Ã¥×95ÅÀºÇ²¼°Ì85ÅÀ¡ª¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û