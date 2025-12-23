¡ÚÃÏÊý¶¥ÇÏ¡Û±ºÏÂ¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥à¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬£±ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î´°¾¡¤Ç½Å¾Þ£Ö£³
¡¡¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦£Ó£±¡×¡Ê£²£³Æü¡¢±ºÏÂ¡Ë
¡¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥à¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬¹¥°Ì¤«¤éÎÏ¶¯¤¯È´¤±½Ð¤·¡¢£³¸ÄÌÜ¤Î½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¡£Ä¾Àþ¤ÇÀè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥·¥§¤¬£²Ãå¡££µÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ý¥ê¥´¥ó¥¦¥£¥ô¤¬Æ¨¤²¤Æ£³Ãå¤ËÇ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤¬°ã¤Ã¤¿¡£Æ²¡¹¤¿¤ë¶¥ÇÏ¤Ç¥à¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ¨¤²¤¿¥Ý¥ê¥´¥ó¥¦¥§¥¤¥ô¤ò£³³Ñ²á¤®¤Ç¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥·¥§¤¬¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÃæÃÄ¤«¤é³°¤á¤ò¿¤Ó¤Æ¼ÍÄø·÷¤Ø¡£Ä¾Àþ¤Ç°ìµ¤¤Ë¤«¤ï¤·¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï£±ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ°È¾å¤Î±¦¼ê¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ë¤¢¤È£±¾¡¤ÈÇ÷¤ëÇ¯´Ö½Å¾Þ£·¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¥ÅÄ¹·¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ì½ï¤À¤±¤É¡¢Ëè²ó¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¡£Ç¯½é¤ÎÀîºê¥Þ¥¤¥é¡¼¥º¤ò¾¡¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÇòÀ±¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£³ÁöÁ°¤Î¤µ¤¤¿¤ÞÇÕ¡¦£Ê£ð£î£±¤Ç¤Ï¥·¥ã¥Þ¥ë¤Î£²Ãå¤Ê¤É¡¢£Ê£Ò£Á¤Î¶¯Å¨Áê¼ê¤Ë¤â¾ï¤ËÁ±Àï¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾ï¤Ë¾¡¤ÁÉé¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Áà½ÄÀ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¸¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¡×¡£Æî´ØÅìÆþ¤ê¤Æ¤«¤éÁ´£±£±¾¡¤Î¤¦¤Á£¸¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼çÀï¤ÏÍê¤â¤·¤¤ÁêËÀ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¥ÅÄµþ»Õ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤È¾¡¤Æ¤¿¤è¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡££²£°£²£²¡¢£²£³Ç¯¤Ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¦¥£¤ÇÏ¢¾¡¡£Æ±¥ì¡¼¥¹£³ÅÙÌÜ¤Î£Ö¤Ë¡ÖÁ°²ó¤â¿Íµ¤¤òÎ¢ÀÚ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£²÷¾¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÇÏ¤Ë´¶¼Õ¤À¤è¡£¶¯¤¤Áê¼ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡ÌÀ¤±¤Æ£¸ºÐ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿ê¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¡Áö¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡Ö½Õ¤Ï¤«¤·¤ïµÇ°¡Ê£µ·î£µÆü¡¦Á¥¶¶¡¢£Ê£ð£î£±¡Ë¤¬ºÇÂçÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¡£Áá¤¯¤âÃÏ¸µ¤ÎÄº¾å·èÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£