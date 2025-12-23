¡È¥Ó¡¼¥Á¤ÎÍÅÀº¡ÉÀõÈøÈþÏÂ¡Ê39¡Ë¤¬¡Ö2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤ÆÊ³Æ®Ãæ¡× Ìó160¿ÍÊ¬¤ÎÆÚ½Á¤òºî¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿©¤ÙÀ¹¤ê·³ÃÄ¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¡×
¡¡¸µ¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÈøÈþÏÂ¡Ê39¡Ë¤¬¡¢Ìó160¿ÍÁ°¤ÎÆÚ½Á¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¸½ºß¡õ¸½Ìò»þÂå¤Î»Ñ
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥Á¤ÎÍÅÀº¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÀõÈø¡£ »äÀ¸³è¤Ç¤Ï2013Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢11ºÐ¤È9ºÐ¡¢2¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢²ÈÂ²¤ÇÂçºåËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤äÌîµå´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òInstagram¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¡£
¡È¥Ó¡¼¥Á¤ÎÍÅÀº¡É¤¬ÆÚ½Áºî¤ê¤ËÊ³Æ®
¡¡12·î21Æü¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ëÌîµåÉô¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Éô°÷¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦ÂçÎÌ¤ÎÆÚ½Á¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖÃ±½ã·×»»¤Ç80¿ÍÁ°¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´°÷¤¬¤ª¤«¤ï¤ê¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¡ÄÃæ¤Ç¤â8ÇÕ¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÌîµåÉô°÷¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇÜ¤Î160¿ÍÁ°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¤â¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¤¢¤ÎÂç¤¤Ê¤ªÆé2ÇÕÊ¬¡ª¾Ð´é¤Ç¤ª¤«¤ï¤ê²¼¤µ¤¤¡ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´¶ÌµÎÌ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë²æ¤¬»Ò¤ÏÄ¹ÃË3ÇÕ¡¢¼¡ÃË5ÇÕ¿©¤Ù¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÒÉÕ¤±¤¬½ª¤ï¤ëº¢¡ÄÄ¹ÃË¤¬»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡¢ÆÚ½Á¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¤µ¤µ¤ä¤¥Ü¥¤¥¹¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡¼¡¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¿©¤ÙÀ¹¤ê·³ÃÄ¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¤¿¤¤¤Ø¡¼¤ó¡×¡Ö¥Ó¡¼¥Á¤ÎÍÅÀº¤â2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤ÆÊ³Æ®Ãæ¤Ç¤¹¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë