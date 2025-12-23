女優のん（32）が23日、将棋の藤井聡太竜王・名人（23）とABEMAオリジナル特別対局「年末指し納め対談」（27日から配信）取材会を都内で行った。

将棋をテーマにしたABEMAオリジナルドラマ「MISS KING」に主演し、話題を集めたばかり。将棋チャンネルの特別対局として指し納めと対談が実現した。

藤井竜王・名人の印象について「お会いしてみて、美しさや、持っている空気感を肌で感じられた。神聖な空気をまとっている世界をちょっとのぞかせていただいた気持ち」。

ドラマを見たという藤井竜王・名人から「指す姿を見て、気迫を感じて引き込まれた。自分自身も対局で集中できている時は、盤上に入り込むような感覚があるので、そういうシーンが多くあった」と太鼓判を押され、「竜王・名人に見ていただくなんてすごくうれしいこと」と感激した。

今年1年を駒で例えると、という質問に、のんは「『MISS KING』の1年だったなと感じているので、飛車の年だった」。クリスマスの過ごし方は「仕事」とし、「私にもサンタさんがやってきたらいいなと願うばかり」と笑顔で話した。

「MISS KING」で共演した俳優藤木直人（53）は10月に日本将棋連盟からアマチュア初段の免状を授与されている。のんは、「すごくうらやましくて、私もどうにか修行して、初段をとれたらいいな」。藤井竜王・名人は「のんさんの初段を楽しみにお待ちしております」と笑顔でエールを送っていた。