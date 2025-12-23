『Cathy Doll（キャシードール）』から、紫外線ダメージを防ぎながら唇を美しく見せる「CathyDoll インテンシブUV リップセラム」が発売となる。2026年1月9日（金）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売を開始。2026年1月上旬より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売開始となる。

■“唇専用UVケア”リップ

「CathyDoll インテンシブUV リップセラム」は、デリケートな唇を守るために開発されたUVケア発想のリップセラム。

植物由来の保湿オイルを贅沢に配合し、紫外線カット・うるおい補給・血色感アップを1本で叶える処方。みずみずしいツヤ感で唇を包み込み、ナチュラルな発色へ導く仕上がり。ヴィーガン処方を採用し、毎日のケアにも取り入れやすい設計となっている。

カラーは、肌なじみと血色感にこだわった全5色展開。紫外線対策をしながら、健やかで美しい唇を演出してくれるアイテム。

■商品情報

株式会社日本機能性コスメ研究所

CathyDoll インテンシブUV リップセラム価格：1,320円（税込）

カラー展開：HEALTHY PEACHHEALTHY PINKHEALTHY ORANGEHEALTHY REDHEALTHY CARAMEL