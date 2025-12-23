「リバプールのためなら何だってする」英雄ジェラード、スタンバイOK。昨季の優勝時には大はしゃぎ「街中で飛び跳ねた」
リバプールの英雄スティーブン・ジェラード氏が、今日の古巣について熱く語った。地元メディア『Liverpool Echo』が発言を伝えている。
イングランド代表で114キャップを誇る45歳のレジェンドは、リバプールの下部組織出身で、2015年に退団するまで長きに渡って同クラブでプレー。強烈な右足でのキックや類稀なキャプテンシーで、本拠地アンフィールドを熱狂させ続けた。
引退後は指導者の道に進み、レンジャーズ、アストン・ビラ、アル・イテファクで監督を担当。現在はフリーで、解説業に勤しむジェラード氏は、リバプール復帰への想いを次のように明かした。
「率直に、本当に率直に言わせてもらう。リバプールのためなら、どんな部門でも、いつでも、どんなことでも協力する」
昨季は見事にプレミアリーグを制したが、アルネ・スロット体制２年目の今季は苦戦を強いられ、17節を終えた時点で首位のアーセナルと勝点10差の５位に甘んじている。一部で監督解任を求める声が上がるなか、ジェラード氏はこうも語った。
「アルネ・スロットが職を失うのは望んでいない。彼が状況を立て直し、偉大なリバプールに戻すよう願っている。リバプールがリーグ優勝した４、５か月前、私は街中で飛び跳ねていた。私はリバプールのファンだ。彼らにとっての最善を願っている。リバプールがいつ、いかなる部門でも私を必要とするなら、駆けつけるつもりだ」
ジェラード氏が監督として、アンフィールドに戻ってくる日は訪れるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
