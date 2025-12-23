Ìó31Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¡¡°¨ÎÉ»Ô20Âå¿¦°÷¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¡¡¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë
¡¡°¨ÎÉ»Ô¤ÎÃËÀ¿¦°÷(20Âå)¤¬Ç¤°ÕÃÄÂÎ¤ÎÍÂ¶âÄÌÄ¢¤Ê¤É¤«¤éÌó31Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤Æ22ÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¨²üÌÈ¿¦¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢°¨ÎÉ»ÔÌò½ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¿¦°÷(20Âå)¤Ç¤¹¡£
¡¡°¨ÎÉ»ÔÌò½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»Ô¿¦°÷¤ÇÁÈ¿¥¤¹¤ëÇ¤°ÕÃÄÂÎ¤Î²ñ·×Ã´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¿¦°÷¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤«¤é2025Ç¯10·î¤Ë¤«¤±¤ÆÃÄÂÎ¤ÎÍÂ¶âÄÌÄ¢¤«¤é¸½¶â¤òÉÔÀµ¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Î¿¦°÷¤¬²ñ·×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¤ÎÇ¤°ÕÃÄÂÎ¤Î¸½¶â¤âÈ´¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤ï¤»¤ÆÌó31Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¿¦°÷¤Ï²£ÎÎ¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÁ´³Û¤¬ÊÖºÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°¨ÎÉ»Ô¤Ï·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£