¶âËþÈãÈ½¤ÏÅª³°¤ì¤«¡¡Ìó267²¯±ß¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¤Ï¡ÖÏ²Èñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¤¬¼¨¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀµÅöÀ¡Ö¤³¤ì¤³¤½¤¬¾¡Íø¤Î»Ñ¤À¡×
Âç¶â¤òÅê¤¸¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ò½¸¤á¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎMLB³ÆµåÃÄÇ¯ÊðÁí³Û¤¬³ÎÄê¤·¡¢À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡¢4²¯1730Ëü¥É¥ë¡ÊÌó658²¯±ß¡Ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢´ð½àÃÍÄ¶²á¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¡×¤Ç¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1²¯6940Ëü¥É¥ë¡ÊÌó267²¯±ß¡Ë¤Ç³ÎÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â30µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î¶â³Û¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµåÃÄ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¾Ð´é¤ÎÂçÃ«É×ºÊ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ë¤ª¤¤¤Æµð·¿·ÀÌó¤Ç¤ÎÊä¶¯¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ±¿±Ä¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°µÅÝÅªÀïÎÏ¤òÂ·¤¨2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇÄºÅÀ¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁ³¤ÎÍÍ¤Ëµå³¦Æâ³°¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£º£¤ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤³¤½¤¬¡Ö¶âËþµåÃÄ¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤À¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØFANSIDED Dodgers¡Ç Way¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¡¢µåÃÄ¤Î»ÑÀª¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¼çÄ¥¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö12·î22Æü¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îµð³Û¤Ê¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Î¤¿¤á¤ÎÀµÅö¤ÊÂå½þ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶â¤ò»È¤¨¤Ð¡Ø¥¿¥¤¥È¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢·«¤êÊÖ¤·²ÝÀÇ¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ì¤Ð¡Ø¶¥Áè¶Ñ¹Õ¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¡¢1²¯¥É¥ëÃ±°Ì¤ÎÈ³¶â¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¡Ë¤òÊ§¤¦¤È¡¢¼å¾®µåÃÄ¤¬¼çÌò¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°Ìò¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Èµå³¦Æâ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÉ¾È½¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÀ¼¤ò°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¤Ï¡¢ÌµËÅ¤ÊÏ²Èñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°Õ¿Þ¤µ¤ì¤¿»ýÂ³Åª¤ÊÅê»ñ¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢1²¯6940Ëü¥É¥ë¤¬¾×·âÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£ËèÇ¯¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¿ô»ú¤Ç¤¢¤ê¡¢·ä¤Î¤Ê¤¤¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤³¤½¤¬¡Ø¾¡Íø¤Î»Ñ¡Ù¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î¼çÄ¥¤òÂ³¤±¡¢¡Ö¤³¤Î¿ô»ú¤Ï²á¾ê¤µ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ËÜµ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¡¢¾¡Íø¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¡¢10·î¤¬¡Ø´ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÁ°Äó¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÎÏÀâ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ø¤ÎÂå½þ¤Ç¤¢¤ë¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤½¤ì¤ò´î¤ó¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î1¥É¥ë1¥É¥ë¤Ë¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢µ»ö¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¡¢º£¥ª¥Õ¤âFA»Ô¾ì¤Ç¤ÎÁª¼ê³ÍÆÀ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£À¤³¦²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÆ°¤¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤â»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]