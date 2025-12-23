「メンツがすごい笑」高市早苗首相、デーモン閣下ら豪華アーティストと意見交換。「世界観が渋滞してる」
高市早苗首相は12月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。豪華アーティストたちと意見交換を行ったことを報告し、写真を公開しました。
【写真】高市早苗首相＆豪華アーティストたち
この投稿には「メンツがすごい笑」「豪華なメンバーですね」「世界観が渋滞してる」「デーモン閣下にしか目がいかないwww」「この顔ぶれ集められるの高市さんしかいない」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「この顔ぶれ集められるの高市さんしかいない」高市首相は「今朝は官邸に、デーモン閣下、小室哲哉さん、Awichさん、こっちのけんとさん、押井守さん、村上隆さんをはじめ、日本や日本人の文化、生活、価値観などを優れた感性で表現したコンテンツを国内外に発信されているアーティストやクリエーターの皆様、そして、そのご活躍を支えるコンテンツ産業界の皆様にお越しいただきました」とつづり、1枚の写真を投稿。国内外で活躍するアーティストたちと「人材確保・育成やロケ誘致、海外展開、海賊版対策など、コンテンツ産業を巡る課題について、忌憚のない意見交換を行いました」と報告しました。
Awichさん＆こっちのけんとさんも報告ラッパーのAwichさんは、高市首相の投稿を引用し「高市総理と錚々たる各ジャンルの方々と共に日本のコンテンツの海外進出に向けた意見交換会に参加してきました」と報告。また、シンガーソングライターのこっちのけんとさんも「【まじめ】内閣総理大臣官邸での車座対談にて、意見交換をさせていただきました」と報告しています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
