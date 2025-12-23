“ホリエモン”堀江貴文氏、約20年ぶりのフジテレビに本音「何も誰も言わないんですけど…」 加藤浩次が番組冒頭からツッコむ
“ホリエモン”で知られる実業家の堀江貴文氏（53）が23日放送の『ホンネ喫茶 永田町』（後7：00）に出演。今回、約20年ぶりにフジテレビの番組出演を飾ったことに本音を漏らした。
【写真】過去には…R-1にも出場した芸人ホリエモン
MC加藤浩次を中心に、政治家をはじめとする出演者が、どうすればニッポンがもっと良くなるかをホンネで話す番組。今回は自由民主党の河野太郎議員、日本維新の会の吉村洋文代表、参政党の神谷宗幣代表など、政界を代表する豪華ゲストが出演する。
冒頭、MCの加藤から「まず触れなきゃいけないのが…堀江さんいて大丈夫ですか？」とツッコミが入り、番組内でも、テロップで20年前に堀江氏がフジテレビ買収を仕掛けたことが伝えられた。これに堀江氏は「20年ぶり」と答え「なんか（OK）ぽいですね」と笑みを浮かべた。ただ、フジテレビに入る際に「何も誰も言わないんですけど…すごいこう…圧を感じた」と違和感を感じたと本音を漏らし、スタジオを笑わせた。
その後も、加藤から番組出演を断るかと思っていたと伝えられると、「いや、そんなことはないですよ。僕から断ったことは一回もないですよ」と語り、オファーがあれば今後も番組出演していく姿勢を見せた。
