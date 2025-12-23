「551蓬莱」×劇場版『緊急取調室 THE FINAL』ビジュアル公開 「皆さん、豚まんの出番です」
豚まんで有名な大阪の「551HORAI」と劇場版『緊急取調室 THE FINAL』（12月26日公開）と、豚まんで有名な大阪の「551HORAI」がコラボレーションし、23日までにビジュアルが公開された。
【画像】劇場版『緊急取調室 THE FINAL』×551 HORAI コラボビジュアル
印象的な赤いビジュアルでは、上半分が劇場版『緊急取調室 THE FINAL』仕様で「皆さん、最後の出番です」と緊迫。対照的に下半分は「皆さん、豚まんの出番です」と「551HORAI」が強調されている。
劇場版『緊急取調室 THE FINAL』×「551HORAI」公開記念プレゼントキャンペーンが、来年1月23日まで実施（予定）。映画オリジナルグッズが当たる。
■劇場版『緊急取調室 THE FINAL』
2014年1月よりスタートしたテレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』。天海祐希演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる物語。
「取調室」という名の《密室の戦場》で行われる＜銃も武器も持たない生身の人間同士の死闘＞を描いた本作は放送開始後に大きな話題となり、人気シリーズとして不動の地位を確立した。
そんな『緊急取調室』が12年の時を経て劇場版でフィナーレを迎える。
