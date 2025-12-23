¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ç¤Î¡Ö²ÐºÒ¥¼¥í¡×2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¡¡À¯ÉÜ¤¬Áí¹çÂÐºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¼è¤ê¤Þ¤È¤á
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢À¯ÉÜ¤ÏÂÐºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ç¤Î¡Ö²ÐºÒ¥¼¥í¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¸¶´Ä¶Áê¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎºöÄê¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë½ÅÂç²ÐºÒ»ö¸Î¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¡¦»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤â¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤¬23Æü¸øÉ½¤·¤¿¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÁí¹çÂÐºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤«¤éÇÑ´þ¤Þ¤Ç¤Î5¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤Ç´Ø·¸¤¹¤ë¾ÊÄ£¤¬¹Ô¤¦ÂÐºö¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÂÐºö¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤Ê¤É¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÇÑ´þÊª½èÍý»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥´¥ß¤Ëº®Æþ¤·¤¿¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ëÀßÈ÷¤Ê¤É¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐºö¤ÏÇ¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê²ÐºÒ»ö¸Î¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¤ä¥Ë¥Ã¥±¥ë¤Ê¤É¤Î¹ÛÊª»ñ¸»¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤â¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£