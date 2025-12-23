◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBC2位 アラン・ピカソ(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」に出場する世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、31勝27KO）が23日、サウジアラビアのリヤド市内で行われた公式行事「グランドアライバル」に参加した。

「グランドアライバル」は試合開催地でのお披露目イベントで、屋内シアターのステージに登場した井上はリング上で米リング誌認定ベルトを渡されて笑顔。20日に現地入りして最終調整を行っており「凄くリラックスして過ごせてますし、このサウジアラビアという国は僕にとって過ごしやすい国だと思いました」とあいさつした。

井上は興行のメインでWBC同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ、32勝17KO1分け）と対戦する。背の高い選手との対戦については「日本でいろいろと対策も練ってきましたし、それなりのボクシングを展開していきたい」と答えた。来年5月には東京ドームで前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（27＝M.T）との激突が予定されており、今回は初めて同じ興行のリングに上がる。中谷戦を常に意識しているかとの問いには「そういう考えも頭にはありますけど、今はピカソ一択。その考えだけです」と話した。

史上初めて3階級で4団体統一王者となり、リング誌選定パウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）でも1位だったテレンス・クロフォード（38＝米国）が引退を発表。PFP1位への思いを問われると「引退は誰しもがいつかあること。PFP1位になるのにふさわしい試合を展開していきたい」と“奪回”へ意欲を示した。最後に日本のファンへのメッセージを求められ、「今回サウジで試合するにあたってみなさんに凄い期待をしてもらってると思う。日本でサウジアラビアのリングに上がる姿をしっかり目に焼きつけてほしい」と話した。

▽「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」対戦カード

＜世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦＞

4団体統一王者・井上尚弥（大橋）vs WBC同級2位 アラン・ピカソ（メキシコ）

＜スーパーバンタム級12回戦＞

WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）vs WBC10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）

＜IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦＞

王者 ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）vs 同級6位・寺地拳四朗（BMB）

＜ライト級10回戦＞

前日本王者・今永虎雅（大橋）vs WBO10位 エリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）

＜スーパーフェザー級8回戦＞

堤麗斗（志成）vs レオバルド・キンタナ（メキシコ）