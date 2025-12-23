½Å¤µ37.5¥È¥ó¤Î¾â¤ò¡Ö¤¹¤¹Ê§¤¤¡×Ï¡²Ú±¡ÃÂÀ¸»û±üÇ·±¡
¶ÌÌ¾»Ô¤ÎÏ¡²Ú±¡ÃÂÀ¸»û±üÇ·±¡¤Ç¡¢Âç³¢Æü¤ä¿·Ç¯¤òÀ¶¤é¤«¤Ê¿´¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÂçÛð¾â¤Î¡Ö¤¹¤¹Ê§¤¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾·Â2.8¥áー¥È¥ë¡¢½Å¤µ37.5¥È¥ó¤ÈÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸Ø¤ëÂçÛð¾â¡£ÁÎÎ·¤¿¤Á¤¬Äô»Ò¤ò»È¤Ã¤ÆÉÛ¤ÇÔ¼¤ä±ø¤ì¤ò¿¡¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ï¡²Ú±¡ÃÂÀ¸»û±üÇ·±¡¡¦Àî¸¶·¼¾È±¡Âå
¡Ö´¶¼Õ¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤Æ°ìÇ¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤òÅº¤¨¤Æ¤ª¿È¿¡¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
±üÇ·±¡¤Ç¤ÏÂç³¢Æü¤Î¸á¸å11»þ¤´¤í¤«¤é»²ÇÒ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë½üÌë¤Î¾â¤ò¤Ä¤¯Í½Äê¤Ç¡¢Àµ·î3¤¬Æü¤Ë¤ÏÌó6Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£