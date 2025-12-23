シンガー・ソングライターのこっちのけんと（29）が23日、都内でディズニー・アニメーションの新作映画「ズートピア2」の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。

同作で声優に初挑戦。公開から数日後に出演が公表されたため、沈黙を貫いていたエピソードを明かした。

「エンドロールに名前は載っていたんですけど、家族にも内緒にしていました」。知り合いなどからLINEなどに連絡があっても「未読無視していました」と振り返っていた。

劇中では自身をモデルにした日本限定のオリジナルキャラクター「ケント田貫」として、たぬきのニュースキャスター役を務めた。 公式発表後は「僕がやったんだよ」と自慢げに言いました」と言い「また声優を頑張りたいと思いました」と意気込んでいた。

主人公でウサギの警察官ジュディを演じた女優の上戸彩（40）から「けんとさんが、どこに出ていたのかスタッフさんに聞きました」と声をかけられると、こっちのけんとは「シンプルに僕の名前覚えてくれていたんですか？」と認識されていたことに驚きの表情。上戸から「ずっと見てました」と返されると、「泣けてきた」と喜びを爆発させていた。

映画は国内興行収入が62億円を突破。全世界の興行収入も1700億円を超え世界を席巻している。

上戸は「歴史的なヒットを飛ばしているということで、私自身幸せです」と声を弾ませた。