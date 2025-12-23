TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田 90分SP」が24日、放送される。ネット上では放送前にジワジワと考察が盛り上がっている。

名物企画「名探偵津田」は、お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が探偵に扮（ふん）して活躍する。今回は「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」後編が放送される。

ネット上で遡上（そじょう）に挙がっているのは、津田が推理の舞台である群馬県館林市の劇団ひとりの実家に行った際に登場する老人。津田が実家到着時に、乳母車を押す腰の曲がった老人とすれ違っている。

X（旧ツイッター）では「最初に屋敷の前から歩いて行った老人？ は1の世界の人？ 2の世界の人なら怪しくない？」「老人あやしい」「さっきの老人が実は変装していた犯人とかあるのかね」「今のすれ違ったばあさん怪しいなぁ」などの書き込みがあった。

また、名探偵の金田一耕助が活躍する横溝正史原作の「悪魔の手毬唄」のストーリーに似ているとの指摘もあった。「悪魔の手毬唄でも老婆がすれ違ったけど あれの犯人も名前がリカだったよね 青池リカ 今回も理花さんいるよね」「今回の名探偵津田『悪魔の手毬唄』オマージュやはり気づいてる人がチラホラいるね」「初っ端に、悪魔の手毬唄のオマージュ入れてたけどなんか関係あるのかな」などと書き込まれていた。

11月26日放送回で「電気イスゲーム2025開幕戦」が放送された。ダイアン津田と劇団ひとりが対戦。劇団ひとりが2回目の電気イスを被弾すると、スタジオ中央に倒れ込んだ。津田は思わず「ひとりさん！」と絶叫。それでも動かないひとりに津田が「ひとりさん？ どういうこと？ うそぉ？ え…」と嘆いたところから第4話はスタート。今作はタイムマシンで100年前に行くなど、壮大なスケールに仕上がっている。