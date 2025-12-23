政府は、２６日にも閣議決定する２０２６年度予算案で、国債（国の借金）の利払い費を計算する際の長期金利の想定を年３％程度とする方向で最終調整に入った。

長期金利が上昇傾向にあることを踏まえ、２５年度の年２・０％から引き上げる。

想定する長期金利は、新発１０年物国債の流通利回り。日本銀行が１９日に利上げを決めたことなどにより、長期金利は２２日に一時２・１００％に上昇し、約２７年ぶりの高水準となった。日銀がインフレ（物価上昇）を抑えるために今後も利上げを継続するとの見方や、高市政権の積極財政への警戒感が金利の上昇圧力となっている。

利払い費の増加は、国の財政運営を難しくする。２５年度当初予算の一般会計では、国債の元本返済と利払い費を合わせた「国債費」が２８・２兆円と、歳出全体（１１５・２兆円）の約４分の１を占めた。利払い費だけで１０・５兆円を計上し、防衛関係費（８・７兆円）を上回る規模となった。

２６年度当初予算の概算要求（８月時点）では、想定金利を２・６％、利払い費を１３兆円と見込んでいた。３％程度と設定することで、利払い費はさらに膨らむ。予算案では、国債費を過去最大の３１兆円程度とする方向で調整している。

想定金利は、年度途中で金利が急上昇する場合に備え、実勢の金利水準より高めに設定している。