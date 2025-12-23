元NMB48の吉田朱里（29）が23日に自身のインスタグラムを更新。産休に入ることを報告した。

吉田は「よんチャンTV 年内ラスト＆来年から産休ということで出演者の皆様、スタッフの皆様に盛大にお見送りしていただきました」と報告し、おなかの大きくなった近影を投稿した。

続けて「NMB48卒業後から結婚、そして次は出産とたくさん支えてくださるとっても温かい番組にこうしてレギュラーメンバーとして毎週出演させていただけて本当に嬉しいです」とMBSテレビの情報番組「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）への思いを明かした。

さらに「火曜日はよんチャン!というスケジュールで毎週過ごしてきたので、寂しいですがまた産後、違った目線でのコメントもできるようにパワーアップして帰ってきたいなと思います!!また戻ってきたら皆様よろしくお願いします それまでは一視聴者として番組を見させていただきます」と番組への意気込みを記した。

吉田は昨年4月、一般男性との結婚を発表し、9月に自身のYouTubeチャンネルで第1子妊娠を発表した。