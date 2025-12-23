¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÍèÇ¯£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤Î£Î£Å£Ö£Å£Ò£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥é¥ó¥Ü¡¼½Ð¾ì£¸¥Á¡¼¥à¤¬·èÄê¡¡³¤Ìî¡õ¾åÂ¼¤ÏÉðÃÎ³¤ÀÄ¤È¥È¥ê¥ª·ëÀ®
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£²£³Æü¡¢ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥é¥ó¥Ü¡¼¡×¤Î½Ð¾ì£¸¥Á¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Àï¤Ï£³ÂÐ£³¤Î¥È¥ë¥Í¡¼¥É£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢£±Ê¬¤´¤È¤Ë£±¥Á¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¶¡¦¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¥ë¡¼¥ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¸½²¦¼ÔÁÈ¤ÎÌðÌîÄÌ¡õ£Ù£Ï£È¡õ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î£·¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÄ©Àï¼Ô¥Á¡¼¥à¡Û
¡¡¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡õ£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£È£Ó£É¡õ¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡¢¿¿ÊÉÅáµÁ¡õÅÄ¸ýÎ´Í´¡õ¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¢ÀÐ°æÃÒ¹¨¡õ¥¿¥¤¥Á¡õ¾®ÅçÁï¡¢³¤ÌîæÆÂÀ¡õ¾åÂ¼Í¥Ìé¡õÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ê£Ä£Ä£Ô¡Ë¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡õÂç´äÎÍÊ¿¡õ¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡õ£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡õ¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥³¥Ê¡¼¥º¡¢À®ÅÄÏ¡¡õ£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡õ¶â´ÝµÁ¿®
¡¡¥ë¡¼¥ë¤ÎÀ¼Á¾å¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¸åÈ¾¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬ÍÍø¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Æþ¾ì½ç¤Ë´Ø¤·¤ÆÅöÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÄÉ²ÃÂÐÀï¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ£Î£Ê£Ð£×¡¡£×£Ï£Ò£Ì£ÄÇ§Äê£Ô£Ö²¦ºÂÀï¤â·èÄê¡£¸½²¦¼Ô¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¤¬¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê£Ä£Ä£Ô¡Ë¤È¤Î£Ö£¶Àï¤ËÎ×¤à¡£Æ±Àï¤ÏÂç²ñ¤ÎÂè£°»î¹ç¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£