¶Í»³ÎÜ°á¡¢Ì¤Íè¤ò¾È¤é¤¹K¥«¥Ã¥×¡ª»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿"¥»¥¯¥·¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼"ºÇ½ª¾Ï
¶Í»³ÎÜ°á¡Ö¥ë¥ß¥Ê¥¹K ¡ÁÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹´ñÀ×¤ÎÇúÆý¡Á¡×¤¬Åì±Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆTV½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
K¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¶Í»³ÎÜ°á¤¬¼«¤éµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°·ëºî¡£»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿"¥»¥¯¥·¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼"¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¡¢104¥»¥ó¥Á¤Î°µÅÝÅª¤ÊK¥«¥Ã¥×¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¡ª¶½Ê³¤È´¶Æ°¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¹âÄ¬¤ËÃÆ¤±¤ëÎÜ°á¤Á¤ã¤ó¤ÎÇúÆý¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤òÂª¤¨¤ÆÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£
ÊüÁ÷¾ðÊó
¶Í»³ÎÜ°á ¥ë¥ß¥Ê¥¹K ¡ÁÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹´ñÀ×¤ÎÇúÆý¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î12Æü(·î)1:30¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Åì±Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
