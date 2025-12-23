元ばんばんざい流那、夫・はんくんとの密着プリクラ公開「キュンキュンする」「面白くて可愛い最強夫婦」と反響
【モデルプレス＝2025/12/23】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が12月22日、自身のInstagramを更新。5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫・はんくんとのプリクラ写真を公開した。
【写真】23歳美人インフルエンサー「ラブラブで微笑ましい」夫とのバックハグプリクラ
流那は「どうぞ」とつづり、はんくんにバックハグをされたショットや、一緒にハートを作る仲睦まじいプリクラ写真を投稿。また「＃最後の動画はんくん顔加工はずれてて ＃それとどんな顔？」と添え、片頬を膨らませて目線を上下に動かすはんくんとのショート動画も披露している。
この投稿に、ファンからは「見てて幸せな気持ちになる」「キュンキュンする」「この夫婦ホント好き」「ラブラブで微笑ましい」「面白くて可愛い最強夫婦」といったコメントが寄せられている。
流那は、2024年8月にはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳美人インフルエンサー「ラブラブで微笑ましい」夫とのバックハグプリクラ
◆流那、夫・はんくんとの密着プリクラ公開
流那は「どうぞ」とつづり、はんくんにバックハグをされたショットや、一緒にハートを作る仲睦まじいプリクラ写真を投稿。また「＃最後の動画はんくん顔加工はずれてて ＃それとどんな顔？」と添え、片頬を膨らませて目線を上下に動かすはんくんとのショート動画も披露している。
◆流那の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「見てて幸せな気持ちになる」「キュンキュンする」「この夫婦ホント好き」「ラブラブで微笑ましい」「面白くて可愛い最強夫婦」といったコメントが寄せられている。
流那は、2024年8月にはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】