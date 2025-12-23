ヨックモックで味わう季節ごとのクッキーシュー限定フレーバー♡

冬から春、初夏にかけて、ヨックモック東京駅一番街店では「ヨックモックの手作りクッキーシュー」シリーズの限定フレーバーを販売中。ドゥーブル ショコラ、いちご、MATCHAの3つの季節感あふれるクッキーシューは、各季節にぴったりの味わい。東京駅から始まる、季節を感じるスイーツ体験が待っています！大切な人への手土産や自分へのご褒美に、ぜひ足を運んでみてください♪

季節限定フレーバー！ヨックモックのクッキーシュー

ヨックモック東京駅一番街店限定で展開される「ヨックモックの手作りクッキーシュー」は、毎年楽しみな季節限定フレーバーを提供。

まず冬に登場するのは「ドゥーブル ショコラ」。ココア生地とビターチョコレートクリームが絶妙に絡み合い、リッチな味わいを堪能できます。

次に春には、「いちご」のクッキーシューが登場！甘酸っぱい苺カスタードクリームとセミドライ苺がたっぷり詰まって、春の訪れを感じさせてくれます。

そして初夏には、抹茶好きにはたまらない「MATCHA」が登場。上質な宇治抹茶を使った、香り高いクリームが味わえます♡

「ヨックモックの手作りクッキーシュー」の魅力とは

ヨックモックのクッキーシューの魅力は、なんと言ってもそのサクサク食感！ラングドシャをシュー生地にのせて焼き上げたこだわりの食感が特徴です。

さらに、中には季節にぴったりのフレーバーがたっぷり詰まっており、一口食べるごとに、季節感を感じることができます。

冬はリッチな「ドゥーブル ショコラ」、春にはフレッシュな「いちご」、そして初夏には香り高い「MATCHA」…。それぞれのシーズンに合わせた絶品スイーツをお楽しみいただけます♪

ヨックモックのクッキーシューを手土産に♪限定フレーバーで特別なひとときを

ヨックモックの手作りクッキーシュー ドゥーブル ショコラ

ヨックモックの手作りクッキーシュー いちご

ヨックモックの手作りクッキーシュー MATCHA

「ヨックモックの手作りクッキーシュー」は、自分へのご褒美や、帰省土産、大切な人への贈り物にも最適です。季節ごとに変わるフレーバーは、贈り物としても喜ばれること間違いなし。

冬の「ドゥーブル ショコラ」、春の「いちご」、初夏の「MATCHA」と、それぞれの季節にぴったりな味わいが揃っています。

また、東京駅限定なので、旅行の途中や出張帰りに立ち寄って、お土産として持ち帰るのも素敵なアイデアです♪

季節を感じるヨックモックの限定スイーツ



ヨックモック東京駅一番街店の「手作りクッキーシュー」は、季節の味わいを楽しめる特別なスイーツ。

冬の「ドゥーブル ショコラ」から始まり、春には「いちご」、初夏には「MATCHA」と、どのシーズンも絶品のクッキーシューが登場します。

ぜひ、東京駅でしか味わえないこの限定フレーバーをお楽しみください♪特別なひとときにぴったりの贅沢なスイーツです♡