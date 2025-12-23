¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡27Æü³«Ëë¡Ûº´Æ£Îå¤¬3Ç¯Ï¢Â³Âç¤ß¤½¤«VÁÀ¤¦¡¡º£Ç¯¤Ï²¦ºÂ·èÄêÀïV¤À
¡¡27¡Á31Æü¤ËÀî¸ý¥ª¡¼¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊSS¡Ë¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ÎSG¡ÖÂè40²óSS²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëº´Æ£Îå¡Ê25¡áÀî¸ý¡Ë¤¬Åìµþ¡¦±ÛÃæÅç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¡¢Âç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï4·î¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇSG½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢11·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤âSGÀ©ÇÆ¡£½é¤ÎSS²¦ºÂ·èÄêÀï¥È¥é¥¤¥¢¥ëÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤¿°ìÇ¯¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤ÏSS¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÏ¢ÇÆ¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡È3Ç¯Ï¢Â³Âç¤ß¤½¤«V¡É¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡Àî¸ýÀª¤ÏSS²¦ºÂ·èÄêÀï¥È¥é¥¤¥¢¥ëÀï¤Ë¹õÀîµþ²ð¤é4¿Í¤¬¡¢27Æü¤ÎSS¥¬¡¼¥ë¥º²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë2¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡3ÂåÌÜÀî¸ý¥ª¡¼¥È¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤ÎÌëÆ»Àã¤Ï27¡¢30¡¢31Æü¤ËÍè¾ì¤·¡¢»îÁöÀèÆ³¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¡£¡ÖÎå¤¯¤ó¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈµÞÀ®Ä¹¤Îº´Æ£¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡27Æü¤Ë¤ÏËÌ´ÑÍ÷¹¾ì¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£Æþ¾ìµ¬À©¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï28²¯±ß¡£