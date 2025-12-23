¡Ú´ÚÎ®¡Û¡ÖBTS¡×JUNG KOOKÂð¤Ë¿¯ÆþÌ¤¿ë¤«¡¡50ÂåÆüËÜ¿Í½÷À¤ò´Ú¹ñ·Ù»¡¤¬ÁÜºº
¡ÖBTS¡×JUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤Î¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿50ÂåÆüËÜ¿Í½÷À¤¬ÁÜºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥½¥¦¥ëÎ¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë·Ù»¡½ð¤Ï22Æü¡¢Æ±½÷À¤ò¡¢½»µï¿¯ÆþÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤Ï11·î12Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ëÎ¶»³¶è¤Ë¤¢¤ëJUNG KOOK¤Î½»Âð¤òË¬¤ì¡¢¸¼´Ø¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò¿ô²ó²¡¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï23Æü¡Ö·Ù»¡¤Ï¡¢¹ðÁÊ¿ÍÂ¦¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥¥ó¥°ÈÈºá¤Î½èÈ³¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤â°ì½ï¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢½÷À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´Ú¹ñÆâ¤Ë¤ª¤é¤º¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
JUNG KOOK¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²Èï³²¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢º£Ç¯¤À¤±¤Ç¤¹¤Ç¤Ë3²óÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ·³Ââ½üÂâÆü¤À¤Ã¤¿6·î11Æü¤Ë¤â¡¢30ÂåÃæ¹ñ¿Í½÷À¤¬¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢¸¼´Ø¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ò¿ô²ó²¡¤·¤Æ¼þÊÕ¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ½ÐÆ°¤·¤¿·Ù»¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊá¤Þ¤ê¡¢10·î¤Ëµ¯ÁÊÍ±Í½½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿8·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¹ñÀÒ¤Î40Âå½÷À¤¬¡¢¼«ÂðÃó¼Ö¾ì¤ËÌµÃÇ¿¯Æþ¤··Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸å¡¢½»µï¿¯Æþ¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¡¼¥¥ó¥°½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç10·î¤Ë¸¡»¡¤ËÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢JUNG KOOK¤Ï¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²È¤ÎÃæ¤ÇCCTV¡ÊËÉÈÈ¥«¥á¥é¡Ë¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£·Ù»¡¤¬Íè¤ë²»¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡Ê¤½¤Î¿Í¤¬¡ËÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¥É¥¢¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Ë·Ù»¡¤¬¤¤¤¿¡£»ä¤ÏÁ´Éô¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾Úµò¤â³ÎÊÝ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
BTS¤Î½êÂ°»öÌ³½êÂ¦¤Ï6·î¡ÖºÇ¶á¡¢BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼«Âð¤ËÌµÃÇ¿¯Æþ¤ò»î¤ß¤¿»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù»¡ÁÜºº¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£Å¬Åö¤Ê·º»ö½èÈ³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£