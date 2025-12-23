コスプレイヤー、イラストレーターとして活動する穂波あみさんが、『FLASH』（光文社）最新号に登場し、自身初のグラビアを披露。大胆に攻めた露出感で、透き通るような白い肌、憂いのある美貌を見せつけました。



【写真】つるん陶器肌の穂波あみさん

12月18日には、ほみなみあ名義で『ウルトラジャンプ』（集英社）での連載開始を控える穂波さん。"美しすぎる漫画家"のキャッチコピーとともに、注目を集める中でのグラビア掲載です。また、12月26日には、本グラビアを収録した90ページのデジタル写真集もリリースされます。公開された誌面カットでは、色白ボディが際立つ妖艶なランジェリー姿を見せつけています。



【穂波あみさんプロフィール】

ほなみあみ 6月10日生まれ 東京都出身 T160・B85W60H92 会社員として働きながらコスプレイヤー、イラストレーターとしても活動。12月18日発売の「ウルトラジャンプ」（集英社）にて、ほみなみあ名義で『義母の愛はママならないっ！』の連載が開始する。「穂波あみ 2026年カレンダー」は、わくわく製作所より発売中。最新情報は、公式X（@nam_man3）にて