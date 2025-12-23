JR東海は、名古屋と長野を結ぶ特急「しなの」の新型車両について、量産に向けた先行車のデザインを発表しました。

【写真を見る】特急｢しなの｣ 新型車両385系のデザイン公開 信濃･木曽･美濃などの沿線をイメージ ｢ジャイロセンサー｣を使用した次世代の振り子式で乗り心地向上

今回デザインが発表された新型特急車両「385系」は、名古屋と長野を結ぶ特急「しなの」で現在運用されている「383系」の後継車両として設計されました。



全体のデザインコンセプトは、沿線となる信濃・木曽・美濃地区の「豊かな自然と文化の調和」をイメージし、その見た目は「アルプスを翔ける爽風（そうふう）」をテーマに、山なみを颯爽と駆け抜けていく風を表現したデザインとなりました。

普通車やグリーン車の内装は？

グリーン車は「優雅なプライベート感」をテーマに、JR東海の在来線では初採用で、より快適にリクライニングできるバックシェル式の3列シートが導入され、座席シートの色では北アルプスの朝焼けが表現されています。壁の装飾には、岐阜県の伝統工芸品である美濃焼が使用されています。



また普通車は「自然の心地よさ」をテーマとし、木曽の森林をイメージした緑色の座席があしらわれています。

全座席へのコンセント設置や荷棚スペースの拡大

沿線の車窓を楽しめるようにと、両先頭車には前面展望が取り入れられるほか、全座席へのコンセント設置や荷棚スペースの拡大など、利便性の向上も図られるということです。



このほか、高速でカーブを走行するため、ジャイロセンサーを導入してカーブの位置を正確に検知する「次世代振子制御技術」を採用しています。これにより、従来の振り子式車両で課題となっていた乗り心地の向上を目指すとしています。

新型特急「385系」の量産先行車は、2026年の春頃に完成し走行試験を開始する予定で、量産車については2029年度頃の営業開始を目指しています。