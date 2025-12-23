【義母の介護「10万円事件」】私の切実な思い「お金よりも会いに来て！」＜第12話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第12話 お金なんていらない【義妹の気持ち】
【編集部コメント】
チエさんにもアツシさんにもそれぞれの生活があります。どうしても仕事の調整がつかないことだってあるのかもしれません。けれど今優先すべきは「仕事」よりも「お母さん」だと、チエさんは思っています。悔しくて涙するチエさん。わずかの面会でさっさと帰ってしまったアツシさんに、はたしてこの思いは届くのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
第12話 お金なんていらない【義妹の気持ち】
【編集部コメント】
チエさんにもアツシさんにもそれぞれの生活があります。どうしても仕事の調整がつかないことだってあるのかもしれません。けれど今優先すべきは「仕事」よりも「お母さん」だと、チエさんは思っています。悔しくて涙するチエさん。わずかの面会でさっさと帰ってしまったアツシさんに、はたしてこの思いは届くのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子