¡ÈÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¥³¥Ä¡É¤ò¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥³ー¥Á¤¬¾®³ØÀ¸¤ËÅÁ¼ø Ìó50¿Í¤¬»²²Ã¤·É¬Í×¤Ê»ÑÀª¤ä¼êÂ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤Ê¤É³Ø¤Ö
¡¡¥×¥í¤Ë¤â»ØÆ³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥³ー¥Á¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¡ØÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¥³¥Ä¡Ù¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï½»Í§À¸Ì¿¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥¹¥ß¥»¥¤¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥¯ー¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©Åì±ºÄ®¤Ç¾®³Ø1Ç¯¤«¤é5Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸¤ª¤è¤½50¿Í¤¬»²²Ã¡£
¡¡¥×¥í¥¢¥¹¥êー¥È¤Ø¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥³ー¥Á¤¬¡¢Â®¤¯Áö¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÑÀª¤ä¥¹¥¿ー¥È¤Î¹½¤¨¡¢¤½¤ì¤Ë¼êÂ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤Ê¤É¤ò»ùÆ¸¤é¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
