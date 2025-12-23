¥é¥Õ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ÂçÂô¤¿¤«¤ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

Âç¿Í¤Î­àÈà»á´¶­á¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È

¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥á¥â¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Ê£¿ôËç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¾å²¼¤òÃå¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Á°¤Ë¤Ï¥±¡¼¥­¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¿©¤Ù¤ëÁ°¤È¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÆ¬¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë­àÈà»á´¶­áËþºÜ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡­àÈà»á´¶­á°î¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥«¥Õ¥§¥Ç¡¼¥ÈÌÑÁÛ¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Öº£Æü¤âÃËÁ°¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¤¤­¤Ê¤ê¥É¥­¥Ã!¥­¥å¥ó!¥Ð¥¿¥ó!¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ê´¶¤¸¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¯¤¦¤¥¤¦¤¦¤¦!!!!²Ä°¦¤¤¤Ã!ÁÇÅ¨!ÁÖ¤ä¤«!ºÇ¹â!¡×¡Öµ×¡¹¤ÎÅê¹Æ¤ÎÇË²õÎÏ!¡×¡Ö¤á¤í¤¤!¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦♡½÷À­¥Û¥ë¥â¥ó¥¢¥Ã¥×!¡×¡Ö¥Ç¡¼¡¼¡¼¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«!¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌµÅ¨´¶¡×¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£