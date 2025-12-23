¡Ö¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«!¡×àÂç¿Í¤ÎÈà»á´¶á57ºÐÂçÂô¤¿¤«¤ª¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä!¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌµÅ¨´¶¡×¡Öº£Æü¤âÃËÁ°¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
Âç¿Í¤ÎàÈà»á´¶á¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥â¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Ê£¿ôËç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¾å²¼¤òÃå¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Á°¤Ë¤Ï¥±¡¼¥¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¿©¤Ù¤ëÁ°¤È¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÆ¬¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ëàÈà»á´¶áËþºÜ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡àÈà»á´¶á°î¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥«¥Õ¥§¥Ç¡¼¥ÈÌÑÁÛ¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Öº£Æü¤âÃËÁ°¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥É¥¥Ã!¥¥å¥ó!¥Ð¥¿¥ó!¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ê´¶¤¸¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¯¤¦¤¥¤¦¤¦¤¦!!!!²Ä°¦¤¤¤Ã!ÁÇÅ¨!ÁÖ¤ä¤«!ºÇ¹â!¡×¡Öµ×¡¹¤ÎÅê¹Æ¤ÎÇË²õÎÏ!¡×¡Ö¤á¤í¤¤!¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦♡½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¥¢¥Ã¥×!¡×¡Ö¥Ç¡¼¡¼¡¼¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«!¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌµÅ¨´¶¡×¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£