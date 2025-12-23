¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¡Ö¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Î¿·ºî¡×¿²Å¾¤Ö2¿Í¤Î»Ò¤É¤â
news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¡Ø¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Î¿·ºî¡Ù¿²Å¾¤Ö2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÊÉ¤Ë¸½¤ì¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤Î³¨²è¡£¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ä¥³¡¼¥È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¿²Å¾¤¬¤ê¡¢±ü¤Î1¿Í¤¬¶õ¤ò»Ø¤µ¤¹¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¿·ºî¤À¤ÈÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¤Î°Õ¿Þ¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ï¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤¬¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ÌäÂê¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÁ°¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ÌäÂê¤òÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£