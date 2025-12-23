¤¤ç¤¦37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¦Perfume¤«¤·¤æ¤«¡¢²¹¤«¤ß´¶¤¸¤ë¡ÈÇò¥Ë¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤ÎÈþ½÷¿À¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë!!¡×
¡¡¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Perfume¤Î¤«¤·¤æ¤«¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇËÜÆü¡¢37ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Åß¤ÎÊ·°Ïµ¤´¶¤¸¤ë°¦¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤È¡¢²Ä°¦¤µ¡×37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤·¤æ¤«¤Î¡ÈÇò¥Ë¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡¤«¤·¤æ¤«¤Ï¡ÖPerfume 25¼þÇ¯ 20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¡¡³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ë°î¤ì¤¿1Ç¯¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê36ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤É¤ó¤Ê»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¡»ä¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Perfume¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤â¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¡¢³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¡¢ÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë¿ÍÀ¸Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È36ºÐ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çò¤¤¥Ë¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤ó¤Í¡ª¤Þ¤º¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹ ¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡¼!!¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÈþ½÷¿À¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤È¡¢²Ä°¦¤µ¤¬·ó¤ÍÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤æ¤«¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë!!¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤È¡¢²Ä°¦¤µ¡×37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤·¤æ¤«¤Î¡ÈÇò¥Ë¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡¤«¤·¤æ¤«¤Ï¡ÖPerfume 25¼þÇ¯ 20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¡¡³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ë°î¤ì¤¿1Ç¯¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê36ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤É¤ó¤Ê»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¡»ä¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Perfume¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤â¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¡¢³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¡¢ÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë¿ÍÀ¸Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È36ºÐ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡¼!!¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÈþ½÷¿À¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤È¡¢²Ä°¦¤µ¤¬·ó¤ÍÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤æ¤«¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë!!¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£