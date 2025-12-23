Â¼¾å½¡Î´¥á¥¸¥ãー²ñ¸«¸å¤Ë¿è¤Ê±é½Ð Æ»Ï©¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¡ÖÇò¤¤·¤²¼¡×
¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¡¦¥·¥«¥´¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡¢Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ô»þ´Ö¸å¡¢Æ»Ï©¤Ç¤Ï¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¸©·Ù¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤³¤ó¤ÊÊ¸»ú¤¬¡£
¡Ö²£ÃÇÊâÆ»"¤à¤Í¤¿¤«"¤¯ ¼ê¤ò¾å¤²5¡Ê¥´ー¡Ë¡ª"Çò¤¤·¤²¼"¤äÉþ¤¬ÌëÆ»¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¡û¡Ê¤Þ¤ë¡Ë¡×
Â¼¾åÁª¼ê¤Î¥á¥¸¥ãーÆþÃÄ¤ò½Ë¤¤¡¢23Æü¤«¤éÊ¸¸À¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤ÎÈ¿±þ¤Ï¥¹¥Ýー¥ÄÅ¹¤Ç¤â¡£
¡ÖÂ¼¾åÁª¼ê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÅ¹¤Ç¤ÏÆÃÀß¥¹¥Úー¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏÆþÃÄÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢µÞ¤¤çÅ¹Æâ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹´ØÏ¢¤Î¾¦ÉÊ¤ò1¤«½ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âT¥·¥ã¥Ä¤äË¹»Ò¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¥¼¥Ó¥ª·§ËÜËÜ»³Å¹¡¦ÃæÅÄÍºÆóÅ¹Ä¹
¡ÖÁá¤¤¼Ô¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÆþ¤ê¡¢¥áー¥«ー¤äÊªÎ®´Ø·¸¤¬ÂÚ¤ê¤¬¤Á ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Àµ·î¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×
¢£Çã¤¤ÊªµÒ
¡ÖÂ©»Ò¤¬ÂçÃ«Áª¼ê¤ò¸«¤ÆÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏÂ¼¾åÁª¼ê¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ïº£¸å¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥·¥åー¥º¤ä¡¢2023Ç¯¤ÎWBC¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£