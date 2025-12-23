¡È¤ï¤¤¤»¤Ä¶µ°÷¡É½èÊ¬¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Å¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¸øÉ½´Þ¤áÂÐºö¸¡Æ¤¡¡Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³¤Å¤±¤â7³ä¤¬Å¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤»¤º¡ÖÂçÊÑ°ä´¸¡×¾¾ËÜÊ¸²ÊÁê
¶µ°÷¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä½èÊ¬Îò¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬¤ª¤è¤½7³ä¤Î³Ø¹»¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¡¢º£¸å¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤Ë¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀË½ÎÏ¤Ê¤É¤Ç½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¶µ°÷¤Ê¤É¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢³èÍÑ¤¬Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤¬½é¤á¤ÆÁ´¤Æ¤Î³Ø¹»¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ìó7³ä¤¬Å¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¾¾ËÜÊ¸²ÊÂç¿Ã¤Ï¡¢23Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¡ÖÂçÊÑ°ä´¸¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸²Ê¾Ê¤Ï¡¢º£¸å¡¢ºÆÅÙ³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â´Þ¤áÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢23ÆüÉÕ¤±¤ÇÁ´¹ñ¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·³èÍÑ¤ÎÅ°Äì¤òµá¤á¤ëÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£