¡¡¡þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡¡WBA¡¢WBC¡¢WBO1°Ì¡¡ÃæÃ«½á¿Í(M.T)¡ã12²óÀï¡äWBC10°Ì ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡¡THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁ°WBC¡õIBFÅý°ìÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡¢31¾¡24KO¡Ë¤¬23Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø¼°¹Ô»ö¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤Ï»î¹ç³«ºÅÃÏ¤Ç¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÃæÃ«¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ÇWBCÆ±µé10°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡¢20¾¡18KO¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢°ìÈÖ¤Î»î¹ç¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ÃæÃ«¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤È¤¤¤¦³¬µé¤ËÀ¨¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ´À°¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£Á°²ó¡Ê6·î¤ÎÀ¾ÅÄÎ¿Í¤Àï¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÀï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Î³¬µé¤ò»î¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î³¬µé¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤ÏÍèÇ¯5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤È¤Î·ãÆÍ¤òÍ½Äê¡£°æ¾åÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Î°ìÀï¤âÀ¨¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Î³¬µé¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯Àï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¢¦¡ÖTHE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡×ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡ãÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¡ä
4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ëvs WBCÆ±µé2°Ì ¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë
¡ã¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé12²óÀï¡ä
WBA¡¢WBC¡¢WBO1°Ì¡¢IBF3°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ëvs WBC10°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë
¡ãIBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¡ä
²¦¼Ô ¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ëvs Æ±µé6°Ì¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë
¡ã¥é¥¤¥Èµé10²óÀï¡ä
Á°ÆüËÜ²¦¼Ô¡¦º£±Ê¸×²í¡ÊÂç¶¶¡Ëvs WBO10°Ì ¥¨¥ê¥É¥½¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë
¡ã¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé8²óÀï¡ä
ÄéÎïÅÍ¡Ê»ÖÀ®¡Ëvs ¥ì¥ª¥Ð¥ë¥É¡¦¥¥ó¥¿¥Ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë