Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが２０日、東京ドームで、全国５都市１２公演で５５万人を動員する自身最大規模の５大ドームツアー「ＢＡＢＥＬ ｎｏ ＴＯＨ」の最終日を迎えた。綾瀬はるか、鈴木亮平、伊藤英明、Ｓｕｐｅｒｆｌｙの越智志帆ら豪華芸能人が集結した。

女優・浅田美代子もその１人で、終演後の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架との貴重なオフ姿を自身のインスタグラムで公開。「もう最高！！」「ホント感激 素晴らしかった。舞台装置（バベルの塔の巨大セットが圧巻でした）、照明、演出、衣装、大森君の歌、何もかもが素晴らし過ぎて一時も目が離せない．．．中世の世界に観客全員と迷い込んだ感。そしてラスト『天国』熱唱の後、アンコールは無く、余韻だけが残る．．．流石です。感動！！感動！！感動！！しました」などと興奮を伝えた。

浅田は大森も出演したＮＨＫの朝ドラ「あんぱん」でヒロイン・のぶの祖母を演じていた。

この投稿に大森が「美代子さん♥ありがとうございました！」とすぐに返信。このやりとりにフォロワーは「そうゆう気遣いが皆に愛されるのよ」「優しいぜ、もっくん」「礼儀を重んじる大森さんが素敵！」と反応。ほかにも「素敵な写真」「共有ありがとうございます」などの声が届いている。