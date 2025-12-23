2026年1月31日・2月1日に幕張メッセ イベントホールにて開催される“リスアニ！LIVE 2026”のオールラインナップを発表！チケット残りわずか！
2026年1月31日（土）・2月1日（日）に幕張メッセ イベントホールにて開催される“リスアニ！LIVE 2026”のオールラインナップがリスアニ！公式YouTubeチャンネルの生配信番組にて発表された。
チケットも残りわずかとなっているので、ぜひチェックしてほしい。
アニメ音楽メディア「リスアニ！」が2010年よりプロデュースする音楽フェス“リスアニ！LIVE”。
16回目の開催となる今回も、出演アーティストの演奏はすべて生バンドで披露。
“リスアニ！LIVE 2026”のラインナップは下記のとおり。
■1月31日（土）SATURDAY STAGE
アイドルマスター シャイニーカラーズ【放課後クライマックスガールズ・シーズ】／小倉 唯／戸松 遥／TrySail／
早見沙織／夢限大みゅーたいぷ（UPCOMING ARTIST）／ReoNa
＜MC＞青木佑磨
■2月1日（日）SUNDAY STAGE
angela／オーイシマサヨシ／ClariS／鈴木このみ／CHiCO with HoneyWorks／DayRe:（UPCOMING ARTIST）／ラブライブ！サンシャイン!!【Guilty Kiss,Saint Snow】
＜MC＞冨田明宏
“リスアニ！LIVE 2026”の公式サイトでは、公演概要やチケット情報、出演アーティストの詳細などを掲載。
一般発売（先着受付）
受付期間:2025年12月23日（火）12:00〜2026年1月27日（火）18:00
受付はこちらから
https://eplus.jp/lisani2026/
全14組のアーティストとリスアニ！がお届けする音楽フェス“リスアニ！LIVE 2026”。
来年の開催をぜひ楽しみにしていてほしい！
●イベント情報
リスアニ！LIVE 2026
2026年1月31日（土）SATURDAY STAGE
開場 15:00／開演 16:00
2026年2月1日（日）SUNDAY STAGE
開場 15:00／開演 16:00
会場
幕張メッセ イベントホール
出演者（※各五十音順）
チケット（※すべて全席指定）
￥12,100（税込）
下記QRコードからもアクセスいただけます。
※お一人様1公演につき4枚まで。（複数公演申込可能）
※事前にイープラスの会員登録（無料）が必要です。
※その他注意事項は受付画面でご確認ください。
■公演に関するお問合せ先
ホットスタッフ・プロモーション
050-5211-6077（平日12:00〜18:00）
■チケット申込方法・受取方法に関するお問合せ
イープラス
https://eplus.jp/qa/
公式サイト
https://www.lisani.jp/live/
主催：リスアニ！LIVE 実行委員会／ニッポン放送
企画・制作：ソニー・ミュージックソリューションズ
協賛：イープラス