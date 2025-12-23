2026年1月31日・2月1日に幕張メッセ イベントホールにて開催される“リスアニ！LIVE 2026”のオールラインナップを発表！チケット残りわずか！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月31日（土）・2月1日（日）に幕張メッセ イベントホールにて開催される“リスアニ！LIVE 2026”のオールラインナップがリスアニ！公式YouTubeチャンネルの生配信番組にて発表された。

チケットも残りわずかとなっているので、ぜひチェックしてほしい。

アニメ音楽メディア「リスアニ！」が2010年よりプロデュースする音楽フェス“リスアニ！LIVE”。

16回目の開催となる今回も、出演アーティストの演奏はすべて生バンドで披露。

“リスアニ！LIVE 2026”のラインナップは下記のとおり。

■1月31日（土）SATURDAY STAGE

アイドルマスター シャイニーカラーズ【放課後クライマックスガールズ・シーズ】／小倉 唯／戸松 遥／TrySail／

早見沙織／夢限大みゅーたいぷ（UPCOMING ARTIST）／ReoNa

＜MC＞青木佑磨

■2月1日（日）SUNDAY STAGE

angela／オーイシマサヨシ／ClariS／鈴木このみ／CHiCO with HoneyWorks／DayRe:（UPCOMING ARTIST）／ラブライブ！サンシャイン!!【Guilty Kiss,Saint Snow】

＜MC＞冨田明宏

“リスアニ！LIVE 2026”の公式サイトでは、公演概要やチケット情報、出演アーティストの詳細などを掲載。

一般発売（先着受付）

受付期間:2025年12月23日（火）12:00〜2026年1月27日（火）18:00

受付はこちらから

https://eplus.jp/lisani2026/

全14組のアーティストとリスアニ！がお届けする音楽フェス“リスアニ！LIVE 2026”。

来年の開催をぜひ楽しみにしていてほしい！

●イベント情報

リスアニ！LIVE 2026

2026年1月31日（土）SATURDAY STAGE

開場 15:00／開演 16:00

2026年2月1日（日）SUNDAY STAGE

開場 15:00／開演 16:00

会場

幕張メッセ イベントホール

チケット（※すべて全席指定）

￥12,100（税込）

一般発売（先着受付）

受付期間:2025年12月23日（火）12:00〜2026年1月27日（火）18:00

受付はこちらから

https://eplus.jp/lisani2026/

下記QRコードからもアクセスいただけます。

※お一人様1公演につき4枚まで。（複数公演申込可能）

※事前にイープラスの会員登録（無料）が必要です。

※その他注意事項は受付画面でご確認ください。

■公演に関するお問合せ先

ホットスタッフ・プロモーション

050-5211-6077（平日12:00〜18:00）

■チケット申込方法・受取方法に関するお問合せ

イープラス

https://eplus.jp/qa/

公式サイト

https://www.lisani.jp/live/

主催：リスアニ！LIVE 実行委員会／ニッポン放送

企画・制作：ソニー・ミュージックソリューションズ

協賛：イープラス