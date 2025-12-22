アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2、シリーズ最終章が2026年3月Netflixにて独占配信スタート！ED主題歌はSEVENTEEN「Tiny Light」に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

肉食獣と草食獣の共存する世界で、本能と向き合う若き獣たちの群像劇。大人気「動物版、青春群像劇」アニメ、ついに完結。

数々のマンガ賞を受賞し全世界累計発行部数1000万部を超える傑作コミック『BEASTARS』(板垣巴留・秋田書店 「少年チャンピオン・コミックス」刊)を原作とし、日本屈指のCGアニメスタジオ・オレンジが制作した同名アニメシリーズは、2019年の第1期放送以降、国内外で高い評価を獲得してきた。第1期は各種プラットフォームにて好評配信中。第2期は2026年1月5日より各種プラットフォームにて見放題配信予定。完結編の前章となる『BEASTARS FINAL SEASON』Part1は2024年12月よりNetflix で独占配信中。

そして、ついにシリーズ最終章となる『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のNetflix独占配信開始が2026年3月に決定！併せてED主題歌とともにメインPVも解禁された。

2019年放送の第1期、2021年放送の第2期、そして2024年に配信されたFINAL SEASON Part1の映像を織り交ぜ、レゴシとハルの足跡を振り返りながら、最終章における二匹の成長と関係性、そして迫りくるメロンという脅威について描かれている。

そして、Part2は2026年3月に配信決定！完結作となる『BEASTARS FINAL SEASON』Part2に乞うご期待！

さらに記念すべき最終シーズンのED主題歌が K-POPのみならず、世界のポップミュージックシーンを代表する13人組グループSEVENTEENの「Tiny Light」に決定！ダイナミックで力強いエネルギーと、どんな困難が訪れても君を絶対に手放さないという真摯な想いが感じられる一曲となっている。

＜ED主題歌アーティスト・SEVENTEEN Profile＞



SEVENTEENは2015年5月26日にデビューした13人組グループ。

グループアルバムだけでなく、多様なユニットや個人活動を通じて、限界のない可能性を拡大し続けている。

グループとしてスタートした彼らは、毎回のアルバムで挑戦を重ね、ついに「K-POP最高グループ」としての地位を確立。10th Mini Album「FML」はK-POP単一アルバムの最高販売記録を達成し、11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」はK-POP最高初動販売量（発売直後の1週間のアルバム販売量）を記録した。

5月に発売された5th Album「HAPPY BURSTDAY」は、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャートで2位に初登場し、7連続トップ10入りを果たし、チームの強力なアルバムパワーを示した。SEVENTEENはライブ市場でも新たな歴史を刻んでいる。

K-POPアーティストとして初めてイギリス『グラストンベリー・フェスティバル』のメインステージに立ったほか、ドイツ『ローラパルーザ・ベルリン』とメキシコ『テカテ・パル・ノルテ』にヘッドライナーとして参加しました。彼らは世界主要都市のスタジアムで単独公演を開催し、ビルボードの『2024 トップ・ツアー』でK-POPアーティスト最高順位を達成した。音楽を通じてポジティブ価値を伝播してきたセブンティーンの努力は、ユネスコ青年親善大使活動へとつながった。

彼らはユネスコに100万ドルを寄付し、青年支援基金を設立するなど、社会貢献を実践している。

●作品情報

TVアニメ「BEASTARS FINAL SEASON」

配信情報

第1期 各種プラットフォームにて見放題配信中。

第2期 2026年1月5日より各種プラットフォームにて配信予定。

ファイナルシーズン 分割2クールにてNetflix独占配信。

Part1は2024年12月5日より配信中。

Part2は2026年3月配信予定。

＜INTRODUCTION＞

肉食獣と草食獣の共存する世界で、

本能と向き合う若き獣たちの群像劇。

大人気「動物版、青春群像劇」アニメ完結編が動き出す。

数々のマンガ賞を受賞し全世界累計発行部数 1000 万部を超える傑作コミック『BEASTARS』(板垣巴留・秋田書店 「少年チャンピオン・コミックス」刊）。2019 年、日本屈指の CG アニメスタジオ・オレンジが制作した同名アニメは、国内外で高い評価を得ました。そんな人気作待望の完結編が、分割2クールにてNetflix独占配信決定。Part1は2024年12月5日より配信中。完結作となるPart2は2026年3月配信開始予定。

＜STORY＞

【「BEASTARS FINAL SEASON」Part2】

メロンの暗躍によって、見せかけの平穏は破られた。

草食獣と肉食獣が互いへの不信を募らせる中、ハルにもメロンの牙が迫る。

裏市に流れ着き再び己と向き合うことになったレゴシと、表社会での新たなしがらみに苦しむルイ、再会した二匹は共にメロンに立ち向かうべく、それぞれの舞台で行動を開始する！

奇跡を信じるレゴシ、未来を見つめるハル、宿命に抗うルイ、そして世界を憎むメロン。

欲望と恐怖に動揺する世界で、彼らが辿り着いた「答え」とは──。獣たちの青春群像劇、遂に完結！

【「BEASTARS FINAL SEASON」Part1】

リズとの対決を経て自主退学を選択したレゴシは、コーポ伏獣での一人暮らしを開始。一方、青獣ビースターを辞退し卒業したルイは、父・オグマに向き合う決意を固める。キャンパスライフを謳歌するハルにも悩みは尽きず…。その頃、現役ビースター・ヤフヤは、殺獣に快楽を求める凶悪犯・メロンを追っていた。レゴシとメロン、交わるはずのなかった運命を結びつけたのは、レゴシの家族が秘めたある秘密だった…。

【「BEASTARS」第２期】

肉食獣であることを受け入れ、ハルのために強くなると誓ったレゴシ。平穏な学生生活を取り戻すものの、何かが欠けている。学園にルイの姿がないのだ。そんなある日、半年前に起きた『食殺事件』の犯人が野放しになっている事実を、改めて突きつけられる出来事がレゴシに起きる。愛するハル、ひいては草食獣の命を守るため、犯人を捕まえようと決意するレゴシだが…。

その一方で、壊滅したはずのシシ組が、裏市で再び力をつけ始める。新たなボスを迎えた彼らは『新生シシ組』と名乗り、勢力拡大に乗り出していた。

チェリートン学園と裏市、それぞれに残した因縁が絡み合い、やがてレゴシに試練が訪れる。

果たしてレゴシは、『本当に大事なもの』を守り抜くことができるのか？

【「BEASTARS」第１期】

肉食獣と草食獣の共存する世界。

食肉が重罪とされるなか、名門校・チェリートン学園で演劇部の生徒が食い殺される“食殺事件”が起きる。

犯人は見つからず、不安に揺れる生徒たち。

そんな中、演劇部では死んだ生徒の代役を巡っていさかいが起きる。

次期『ビースター』候補とささやかれ、演劇部のカリスマ的存在であるアカシカのルイに、逆恨みをした肉食獣の部員が襲いかかったのだ。

それを庇ったのは、照明係の二年生・レゴシ。

『鋭い爪』や『大きな体』など、強そうな外見とは裏腹に、心優しく無口で不器用なオスのハイイロオオカミだ。

だが、当のルイはそんなレゴシを偽善的で気に食わないと言い、強引に夜間練習の見張りに任命する。

夜。誰もいない講堂裏の裏庭で、ひとり見張りをしていたレゴシの前に現れたのは―――

小さな白いドワーフウサギの女子生徒・ハル。

その匂いを嗅いだ瞬間、レゴシの体を本能が駆け巡る。

我を忘れて襲いかかり、気付いた時には、彼女を両腕に抱きすくめていた。

腕の中で聞こえる鼓動が自分のものか、彼女のものかもわからない。

しかしこのハルと、そして自分の本能との出会いが、静かで穏やかだったレゴシの人生を大きく変えていく。

彼女へのこの感情は、恋なのか？ それとも食欲なのか？

オスとメス、肉食獣と草食獣。

それぞれの痛み、そして強さや弱さに直面しながら、悩めるレゴシの青春がいま始まった

【STAFF】

原作：板垣巴留『BEASTARS』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）

監督：松見真一

脚本：樋口七海 制作：オレンジ

キャラクターデザイン：大津直・乘田拓茂

CG ディレクター：太田光希

VFX アートディレクター：船田純平

美術監督：池田真依子

美術設定：須江信人

プレスリリース

色彩設計：橋本賢

撮影監督：瀬川紗也香

編集：植松淳一

音楽：神前暁（MONACA）

エンディング・テーマ「Tiny Light」SEVENTEEN

【CAST】

レゴシ：小林親弘

ハル：千本木彩花

ルイ：小野友樹

ヤフヤ：三木眞一郎

ゴーシャ：千葉繁

ジャック：榎木淳弥

ジュノ：種粼敦美

ピナ：梶裕貴

フリー：木村昴

ゴウヒン：大塚明夫

サグワン：玄田哲章

セブン：折笠富美子

スナガ：室元気

メロン：沖野晃司

Ⓟ&© PLEDIS Entertainment

©板垣巴留（秋田書店）／東宝

