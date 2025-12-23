桃井かおり、クリスマスプレートに盛り付けた手作りナポリタン公開「喫茶店みたい」「食卓がオシャレ」と反響」
【モデルプレス＝2025/12/23】女優の桃井かおりが12月23日、自身のInstagramを更新。手作りのナポリタンを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】74歳ベテラン女優「お皿のセンス抜群」クリスマス感溢れる2人分の手作りパスタ
桃井は「ナポリタン！クリスマスプレート」とつづり、食卓の写真を投稿。「“たまには食べたい！かな？”と珍しく連れも乗ったお昼！！“でも食べ切れる分量で頼む！”とお子ちゃまサイズ」と夫との会話を明かし、クリスマスらしい赤いお皿に、ウインナーや野菜がたっぷり入ったナポリタンが盛り付けられた様子を公開している。
この投稿には「喫茶店みたい」「おいしそう」「ナポリタンが懐かしい」「盛り付けが可愛い」「真似したくなる」「食卓がおしゃれ」「クリスマスっぽい」「お皿のセンス抜群」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】74歳ベテラン女優「お皿のセンス抜群」クリスマス感溢れる2人分の手作りパスタ
◆桃井かおり、手作りナポリタンを公開
桃井は「ナポリタン！クリスマスプレート」とつづり、食卓の写真を投稿。「“たまには食べたい！かな？”と珍しく連れも乗ったお昼！！“でも食べ切れる分量で頼む！”とお子ちゃまサイズ」と夫との会話を明かし、クリスマスらしい赤いお皿に、ウインナーや野菜がたっぷり入ったナポリタンが盛り付けられた様子を公開している。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿には「喫茶店みたい」「おいしそう」「ナポリタンが懐かしい」「盛り付けが可愛い」「真似したくなる」「食卓がおしゃれ」「クリスマスっぽい」「お皿のセンス抜群」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】