乃木坂46川崎桜、トナカイ風ミニスカコーデにファン悶絶「着こなしがさすが」「世界一可愛いトナカイさん」
【モデルプレス＝2025/12/23】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が12月22日、自身のInstagramを更新。トナカイ風のコーディネート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】22歳乃木坂「色白で眩しい」美脚際立つトナカイ風コーデ
川崎は「年内最後の出演だった『らじらー！サンデー』」とつづり、自身がMCを務める「らじらー！サンデー」（NHKラジオ第1／毎週日曜よる8時5分〜）出演時のオフショットを複数枚投稿。「テーマは『トナカイ』全身ZARAのお洋服でコーディネートしてみたよ」と続けて、首元のリボンがアクセントとなった落ち着いたブラウン系のトップスに、色白の脚がのぞくミニスカートを合わせた装いで、クリスマスツリーの横でポージングを決めた姿を公開している。
この投稿には「色白で眩しい」「季節感あって可愛い」「着こなしがさすが」「トナカイコーデ似合いすぎ」「世界一可愛いトナカイさん」「参考にしたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
