²Î¼ê¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤¬2025Ç¯12·î19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¡¼¼Ì¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¡¼¼Ì»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
²Ú¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¡¼¼Ì»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤Ê¥·¥¢¡¼¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö9·î9Æü¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¾¯¤·µÙ·Æ¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¥Ù¥¹¥ÈÂÎ½Å¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤ë¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¤Î»ä¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ëÍÍ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Áé¤»¤¿¤êÂÀ¤Ã¤¿¤ê¤È·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬º£¤¬1ÈÖ»ä¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öº£1ÈÖ¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ö°ì²ó¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¤«¤é¥«¥ì¡¼¤ÎÆÃÀ¹¥Þ¥·¥Þ¥·¤¢¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿¸ª¤¬¤ß¤¨¤ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥·¥¢¡¼¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£Á°È±¤òÊ¬¤±¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÇÈù¾Ð¤à¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¡¼¼Ì¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£