¡Ö°ì½ï¤Ë¹¾¸Í¤Ø»²¶Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×»§ËàÈÍ¡¦Âè8ÂåÈÍ¼çÅçÄÅ½Å¹ë¤ÈÄ¹ºê¡ÖÅâÄÌ»ö¡×¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¼¨¤¹Æüµ¤ò¸ø³«¡¡¼¯»ùÅç
¤³¤Á¤é¡¢¸©Î©¿Þ½ñ´Û¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£»§ËàÈÍ¤ÎÂè8ÂåÈÍ¼ç¡¦ÅçÄÅ½Å¹ë¤È¡¢Ä¹ºê¤ÇÃæ¹ñËÇ°×¤ÎÄÌÌõ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ìò¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ò¼¨¤¹Æüµ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤¤ç¤¦23ÆüÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ËÄ¹ºê¤ÇÃæ¹ñËÇ°×¤ÎÄÌÌõ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ìò¿Í¡¢¡ÖÅâÄÌ»ö¡×¤òÌ³¤á¤¿ÎÓÇß¶ª¤ÎÆüµ¤Ç¤¹¡£
¸©Î©¿Þ½ñ´Û¤Ë1979Ç¯¤«¤é½êÂ¢¤µ¤ì¡¢Ãø¼Ô¤äÆâÍÆ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¸ÅÊ¸½ñ¤È¤·¤ÆÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡¢¿¦°÷¤é¤Ë¤è¤ë²òÆÉºî¶È¤Ç»§ËàÈÍ¤ÎÂè8ÂåÈÍ¼ç¡¦ÅçÄÅ½Å¹ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æüµ¤Ë¤ÏÇß¶ª¤¬°Â±Ê4Ç¯¡Ê1775Ç¯¡Ë¤Ë½Å¹ë¤«¤é¼¯»ùÅç¤Ë¾·¤«¤ì¡¢¼ê¸ü¤¤¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤¦¤±Âë¼í¤Ê¤É¤ò¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÇß¶ª¤ÏÍâÇ¯¡¢¹¾¸Í¤Ë»²¶Ð¤¹¤ëºÝ¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦»ý¤Á¤«¤±¤é¤ìÎ»¾µ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çß¶ª¤Ï¼¯»ùÅç¤Ø¸þ¤«¤¦Á°¤ËÅâÄÌ»ö¤ò¼¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢½Å¹ë¤¬Çß¶ª¤ò»§ËàÈÍ¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©Î©¿Þ½ñ´Û ÅìÛê¹¸÷´ÛÄ¹¡Ë¡Ö¼ã¤¯¤ÆÀ¸¤À¸¤¤·¤¿ÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¼¯»ùÅç¡¦»§Ëà¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î½Å¹ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¢¨ÅìÛê¤µ¤ó¤Î¡ÖÛê¡×¤Ï¡ÖÌÚ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Û¡×
¸©Î©¿Þ½ñ´Û¤ÏÍèÇ¯2·î¾å½Ü¤ò¤á¤É¤Ë´ë²èÅ¸¤Ê¤É¤ÇÆüµ¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
