»Ò¤É¤â¡¢¹âÎð¼Ô¥±¥¢¤Ï½÷À¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¼¯»ùÅç¸©Æâ¼«¼£ÂÎ¤Î½÷À´ÉÍý¿¦¤ÎÇÛÂ°Àè¤ËÊÐ¤ê¡¡ÀìÌç²È¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¤¬¼Ò²ñ¤Ë¡×
´ë¶È¤Ê¤É¤Çº£¡¢½÷À¤Î´ÉÍý¿¦¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î´ÉÍý¿¦¤Î¤¦¤Á½÷À¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢15%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÇÛÂ°Àè¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢·ò¹¯¡¦Ê¡»ã¤ä»Ò¤É¤â¡¦¶µ°é¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
MBC¤Ï¡¢¸©¤È¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÔÄ®Â¼¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î½÷À´ÉÍý¿¦¤Î³ä¹ç¤È¤½¤ÎÇÛÂ°Àè¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÉÍý¿¦Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë½÷À¤Î³ä¹ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢¸©¤È¡¢»ÔÄ®Â¼Ê¿¶Ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤ª¤è¤½15%¤Ç¤·¤¿¡£
¿å¿§¤Ç¼¨¤·¤¿15»ÔÄ®¤Ç1³ä¤ËÆÏ¤«¤º¡¢³¥¿§¤Ç¼¨¤·¤¿ÂçºêÄ®¤ä°ËÀçÄ®¤Ê¤É5Ä®Â¼¤Ç¤Ïº£Ç¯4·î»þÅÀ¤Ç¡¢½÷À´ÉÍý¿¦¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸©¤ÈÁ´»ÔÄ®Â¼¤Î½÷À´ÉÍý¿¦¤ÎÇÛÂ°Àè¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡Ö·ò¹¯¡¦Ê¡»ã¡×¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ï¸©¤¬31.9%¡¢»ÔÄ®Â¼¤¬26%¤Ç¤·¤¿¡£¸©¡¦»ÔÄ®Â¼¤È¤â¤Ë¡¢¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¡¦¶µ°é¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Î¤ª¤è¤½4³ä¡¢»ÔÄ®Â¼¤Î¤ª¤è¤½5³ä¤¬¡¢·ò¹¯¤äÊ¡»ã¡¢»Ò¤É¤â¤ä¶µ°é¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¡Ø»Ò°é¤Æ¤Ï½÷À¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¡Ù¤È¤Î¹Í¤¨¤¬º¬¶¯¤¯¡¢½÷À¤ÎÊý¤¬¡¢»þ´Ö³°¶ÐÌ³¤¬¾¯¤Ê¤¤Éô½ð¤ò´õË¾¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢»þ´Ö³°¶ÐÌ³¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÁíÌ³¡¦ºâÀ¯¡¦´ë²è¤Ê¤É¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´±Ë¼·Ï¡×¤ÎÉô½ð¤ÇÆ¯¤¯½÷À´ÉÍý¿¦¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÏÌ¸Åç»Ô¤ÎºâÀ¯²ÝÄ¹¤Ê¤É¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À´ÉÍý¿¦Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼Ê¿¶Ñ¤Ç¤ï¤º¤«4.6%¡£¸©¤Ç¤ÏËÜÄ£¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸©¿Í»ö²Ý¤Ï¡Ö´ÉÍý¿¦¸õÊä¤È¤Ê¤ë50Âå¤Î¿¦°÷¤Ï¡¢½÷À¤ÎºÎÍÑ¤¬º£¤è¤ê¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¾Íè¤Î´ÉÍý¿¦ÅÐÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¿Íºà°éÀ®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë²áÅÏ´ü¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ËÀìÌç²È¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤¢¤ë¡Ø»×¤¤¹þ¤ß¡Ù¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼«¼£ÂÎ¤Î¿Í»ö¡¦Ï«Ì³´ÉÍý¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¦°ñ¾ëÂç³Ø À¶»³Îè¶µ¼ø¡Ë¡Ö½÷À¡¢»Ò¤É¤â¡¢¹âÎð¼Ô¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÈó¾ï¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¡£½÷À¤Ï»Ò¤É¤â¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¥±¥¢¡¢ÁêÃÌÂÐ±þ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¡×
¹ÔÀ¯¤ÎÃæ¿õ¤ÎÉô½ð¤Ë½÷À´ÉÍý¿¦¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼«¼£ÂÎ¤Î¿Í»ö¡¦Ï«Ì³´ÉÍý¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¦°ñ¾ëÂç³Ø À¶»³Îè¶µ¼ø¡Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È´±Ë¼·Ï¤¬¡¢»þ´Ö³°¡¢µÙÆüÏ«Æ¯¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»þ´ÖÀ©Ìó¤¬¤Ê¤¤¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë½÷À¤ò¤½¤¦¤¤¤¦Ê¬Ìî¤ËÁá¤¯ÇÛÂ°¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¡£¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ò¿¦¾ì¤¬¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×
Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤¿¿Í»ö¤ÎÆ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÃæ¡¢½÷À´ÉÍý¿¦¤ÎÇÛÂ°Àè¤ËÊÑ²½¤Ïµ¯¤³¤ë¤Î¤«¡©ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
